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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 أيار 2020 01:36 م

نائب كردي يتوقع اكتمال الحكومة الجديدة في هذا الموعد

محمد امين فارس

توقع  النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد امين فارس، ان تستكمل حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي قبل عيد الفطر المبارك . 

وقال فارس في تصريح صحفي: إن "الوزارات السبع المتبقية في حكومة مصطفى الكاظمي، والتي لم يتم التوافق عليها، مهمة، لاسيما ان اثنتين منها سياديتان ".

واوضح :" ان  تمرير هذه الوزارات والتصويت عليها داخل مجلس النواب، بحاجة الى توافق بين الاطراف السياسية المختلفة، اسوة بما حصل في التصويت على الوزارات الاخرى ".

واضاف النائب الكردي:"  ان  استكمال التصويت على مرشحي هذه الوزارات في مجلس النواب ، قد يتم  قبل حلول عيد الفطر، كي تكون الكابينة مكتملة، وبالتالي البدء بالبرنامج الحكومي الذي حدده مصطفى الكاظمي".

ف.ا
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