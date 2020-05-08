نائب كردي يتوقع اكتمال الحكومة الجديدة في هذا الموعد



توقع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد امين فارس، ان تستكمل حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي قبل عيد الفطر المبارك .



وقال فارس في تصريح صحفي: إن "الوزارات السبع المتبقية في حكومة مصطفى الكاظمي، والتي لم يتم التوافق عليها، مهمة، لاسيما ان اثنتين منها سياديتان ".



واوضح :" ان تمرير هذه الوزارات والتصويت عليها داخل مجلس النواب، بحاجة الى توافق بين الاطراف السياسية المختلفة، اسوة بما حصل في التصويت على الوزارات الاخرى ".



واضاف النائب الكردي:" ان استكمال التصويت على مرشحي هذه الوزارات في مجلس النواب ، قد يتم قبل حلول عيد الفطر، كي تكون الكابينة مكتملة، وبالتالي البدء بالبرنامج الحكومي الذي حدده مصطفى الكاظمي".



ف.ا