نائب يطالب الكاظمي بمنح ممثلي المتظاهرين مقعدا وزاريا



اكد النائب عن تحالف /سائرون/ سلام الشمري :" ان امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة كبيرة لتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين الدستورية".



وقال الشمري في بيان صحفي :" ان ما حصل خلال الفترة الماضية من تطورات متسارعة في البلاد توجت بتشكيل الحكومة الجديدة ، نتاج لحركة الشارع المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وتوفير الخدمات".



واضاف :" ان حركة الشارع ستستمر مادام التأخير في تنفيذ المطالب الرئيسة مستمرا ، ويجب ان يكون من اولويات الحكومة الجديدة تنفيذها ضمانا للتأييد الشعبي ".



ودعا الشمري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اللقاء بمن يمثل المتظاهرين السلميين في عموم العراق والعمل على منح من يمثلهم مقعدا وزاريا ، في خطوة لترسيخ واقع جديد لتنفيذ المطالب المشروعة .



ف.ا