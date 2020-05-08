افطر معانا .. «فيليه وأرز صيادية» على الطريقة المصرية

تبحث كثير من السيدات في قائمة الأطعمة لاختيار وجبة مناسبة لإفطار رمضان، ومع حلول اليوم الخامس عشر من الشهر الكريم، يقدم « صوت الدار» مقترح مصحوب بطريقة التحضير والمقادير للسيدات ضمن قائمة ترشيحاته لوجبات رمضان.



إفطار يوم الخامس عشر من رمضان سيكون على الطريقة المصرية، حيث يتميز المطبخ المصري بروعته، وسهولة وجباته، ومن المقرر أن يكون طعام الإفطار اليوم «سمك فيليه مقلي، مع الأرز الصيادية».



الوجبة الرئيسة على مائدة اليوم الخامس عشر من رمضان هي سمك مقلي، ويمكن اختيار أي نوع من الأسماك، لكن أيسرها في التحضير هو سمك فيليه، الذي نحصل عليه من السوبر ماركت.



يمكن تحضير وجبة سمك مقلى رائعة عبر الخطوات التالية، والتي تبدأ بالمقادير.



نصف كيلو سمك فيليه



كمية مناسبة من عصير طماطم



فلفل أخضر حار



3 حبات بصل



كسبرة.



عصير ليمون



ثوم



طريقة التحضير

تحضير وجبة سمك الفيليه من أسهل الوجبات وأسرعها في التنفيذ، حيث يتم تتبيل السمك أولا بالملح والفلفل.



توضع طاسة على النار مزودة بكمية زيت كافية للقلي.



يقطع البصل والفلفل شرائح.



يتم تقطيع حزمة الكرفس والكسبرة بشكل صغير.



تقطيع الثوم قطع صغيرة جدا، ويتم تحميرهم فى الزيت.



بعد التحمير يصب عصير الطماطم وعصير الليمون، فوق الثوم والكسبرة والكرفس.



يضاف الملح والفلفل ويقلب جيدا.



يوضع سمك على هذا الخليط ويدخل الفرن.





أرز الصيادية

أرز الصيادية هي وجبة مصرية منشأها المناطق الساحلية، وهو عبارة عن أرز مطهو مع البصل، ويتكون من« كوب زيت نقى، 4 حبات بصل، كوب أرز كبير».



أرز-صيادية



طريقة التحضير

يوضع كمية من الزيت في إناء على النار.



يتم تقطيع البصل لمكعبات صغيرة.



نضع البصل في الزيت بعدما يصل لدرجة التسخين المطلوبة



نضع الماء بحسب مقدار الأرز.



نضيف الملح.



بعد غليان الماء نضيف الأرز وننتظر حتى ينضج.





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