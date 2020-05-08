لبنان يسمح بصلاة الجمعة للمرة الأولى منذ إغلاق كورونا

في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها دول العالم نتيجة تفشي وباء فيروس الكورونا، قررت الحكومة اللبنانية على غير المتوقع بالسماح للمواطنين بارتياد المساجد والكنائس مرة أخرى اعتبارًا من اليوم ، بذلك سيتمكن مسلمون لبنان من اداء فريضة صلاة الجمعة اليوم .



جاء ذلك بعد فترة إغلاق استمرت نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة السابقة .



وأصدر وزير الداخلية محمد فهمي مذكرة قرارات تسمح بإقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد مع التقيد بالشروط الصحية وبإجراءات السلامة العامة من التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر ، فسيتعين على المصلين ارتداء الكمامات والقفازات ، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ، مما يعني ألا تتعدى نسبة المصلين ٣٠ ٪؜ من القدرة الاستيعابية المعتادة لكل دار عبادة.



وأضاف أن فتح المساجد سيستمر تدريجيًا لبقية الصلوات ، بناء على المعطيات والمشاورات مع السلطات الدينية والأطباء المتخصصين بالدولة .



جاء قرار اليوم ليظهر وضع الحكومة اللبنانية خطة من خمس مراحل تهدف إلى رفع جميع القيود التي فرضتها الدولة بحلول منتصف يونيو بشكل تدريجي ، لتبدأ اليوم بالمرحلة الأولى برفع الحظر الجزئي عن دور العبادة .



تشير الدراسات خلال الأيام القليلة الماضية حول فيروس كرونا في لبنان على اقتصار حالات الإصابة الجديدة المسجلة على أشخاص عائدين من الخارج ، كما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة ٧٨٤ حالة، بالإضافة إلى تسجيل ٢٥ حالة وفاة حتى الآن .



