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الجمعة, 08 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 أيار 2020 12:26 م

لبنان يسمح بصلاة الجمعة للمرة الأولى منذ إغلاق كورونا

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في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها دول العالم نتيجة تفشي وباء فيروس الكورونا، قررت الحكومة اللبنانية على غير المتوقع بالسماح للمواطنين بارتياد المساجد والكنائس مرة أخرى اعتبارًا من اليوم ، بذلك سيتمكن مسلمون لبنان من اداء فريضة صلاة الجمعة اليوم . 

 جاء ذلك بعد فترة إغلاق استمرت نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة السابقة . 

وأصدر وزير الداخلية محمد فهمي مذكرة قرارات  تسمح بإقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد مع التقيد بالشروط الصحية وبإجراءات السلامة العامة من التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر ، فسيتعين على المصلين ارتداء الكمامات والقفازات ، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ، مما يعني  ألا تتعدى نسبة المصلين ٣٠ ٪؜  من القدرة الاستيعابية المعتادة لكل دار عبادة.

وأضاف أن فتح المساجد سيستمر تدريجيًا لبقية الصلوات ، بناء على المعطيات والمشاورات مع السلطات الدينية والأطباء المتخصصين بالدولة .

جاء قرار اليوم ليظهر وضع الحكومة اللبنانية خطة من خمس مراحل تهدف إلى رفع جميع القيود التي فرضتها الدولة بحلول منتصف يونيو بشكل تدريجي ، لتبدأ اليوم بالمرحلة الأولى برفع الحظر الجزئي عن دور العبادة . 

تشير الدراسات خلال الأيام القليلة الماضية حول فيروس كرونا في لبنان على اقتصار حالات الإصابة الجديدة المسجلة على أشخاص عائدين من الخارج ، كما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة ٧٨٤ حالة، بالإضافة إلى تسجيل ٢٥  حالة وفاة حتى الآن .

 
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