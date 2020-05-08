بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 08 أيار 2020
آخر الأخبار
نادٍ سامبدوريا الإيطالي يعلن إصابة 4 من لاعبيه بفايروس كورونا بعد اكتشاف حقيقة المنتج والمصدر لبول البعير.. خلايا الحشد وإيران الإلكترونية تشن حملة ضد قناة الحرة عراق الجامعة العربية تدعو مصطفى الكاظمي للاسراع في استكمال تشكيلته الوزارية قيادي تركماني لرئيس الوزراء : تفاجأنا باستمرار استبعاد التركمان .. خلافا للدستور محمد بن سلمان يقدم دعوة للكاظمي لزيارة السعودية نائب كردي يتوقع اكتمال الحكومة الجديدة في هذا الموعد نائب يطالب الكاظمي بمنح ممثلي المتظاهرين مقعدا وزاريا نائب عن البصرة : الشخص الذي يستطيع ان يشغل 50 الف بصري في شركات النفط هو من يستحق منصب وزير النفط قوباد طالباني مهنئاً الكاظمي: مستعدون للعمل المشترك نواب: حكومة عبد المهدي تنصلت عن واجباتها في اللحظات الأخيرة.. ومطالبات للكاظمي بالتحرك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 أيار 2020 12:22 م

الذهب يقفز قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1
 يتحرك الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الجمعة، إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة، مما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط أكثر على عوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل/نيسان عند 1721.76 دولار في الجلسة السابقة.
وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1729.70 دولار.
وربح المعدن النفيس نحو 2%، أمس الخميس، على خلفية بيانات أمريكية متشائمة، بجانب ضبابية بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 1%.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الملايين من الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية منذ 21 مارس/آذار إلى نحو 33.5 مليون.
ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بمعدل تاريخي قدره 22 مليونا في أبريل/نيسان، مما سيزيح التراجع القياسي المسجل خلال الركود الذي شهده الاقتصاد في الفترة بين عامي 2007 و2009.
وبدأت الأسواق المالية تضع في الحسبان بيئة سلبية لأسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى، بينما أبقى بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا، أمس الخميس، أمام المزيد من التحفيز في الشهر المقبل.
وتحول مؤشر الدولار للانخفاض، بينما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في 3 أسابيع، مع هبوط عائدات السندات التي أجلها عامان إلى مستويات قياسية متدنية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 2.1% إلى 1895.40 دولار، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 764.74 دولار للأوقية.
واستقرت الفضة عند 15.50 دولار للأوقية بعد أن بلغت ذروة 3 أسابيع.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

​أسعار النفط العالمية تشهد ارتفاعاً وسط آمال باستئناف الأنشطة الاقتصادية 08 أيار 2020 11:59 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

النجف دون إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث 08 أيار 2020 11:57 ص

كورونا في البصرة

تسجيل ٦٣ إصابة بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 08 أيار 2020 11:50 ص

الكاظمي

حقوق الإنسان تدعو حكومة الكاظمي لإطلاق رواتب المتقاعدين 08 أيار 2020 10:27 ص

وزارة التخطيط

البدء بتوزيع منحة الطوارىء غدا الجمعة 07 أيار 2020 01:45 م

Doc-P-317466-637032586918248396

تربية كردستان تكشف فسادا بأكثر من مليار دينار في دهوك 07 أيار 2020 10:18 ص

20200322023609

القبض على ٣٨٣٠٠ مخالف للحظر الوقائي في بغداد 07 أيار 2020 10:17 ص

thumbs_b_c_2cb6420eedd719c9b8bea77fcb135f68

تسجيل 49 اصابة بفايروس كورونا في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 07 أيار 2020 10:15 ص

التعليقات