الذهب يقفز قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

يتحرك الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الجمعة، إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة، مما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط أكثر على عوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل/نيسان عند 1721.76 دولار في الجلسة السابقة.

وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1729.70 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 2%، أمس الخميس، على خلفية بيانات أمريكية متشائمة، بجانب ضبابية بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 1%.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الملايين من الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية منذ 21 مارس/آذار إلى نحو 33.5 مليون.

ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بمعدل تاريخي قدره 22 مليونا في أبريل/نيسان، مما سيزيح التراجع القياسي المسجل خلال الركود الذي شهده الاقتصاد في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وبدأت الأسواق المالية تضع في الحسبان بيئة سلبية لأسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى، بينما أبقى بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا، أمس الخميس، أمام المزيد من التحفيز في الشهر المقبل.

وتحول مؤشر الدولار للانخفاض، بينما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في 3 أسابيع، مع هبوط عائدات السندات التي أجلها عامان إلى مستويات قياسية متدنية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 2.1% إلى 1895.40 دولار، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 764.74 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.50 دولار للأوقية بعد أن بلغت ذروة 3 أسابيع.