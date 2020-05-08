التركمان يطالبون الكاظمي بحقيبة وزارية في حكومته

طالب القيادي التركماني عضو مجلس النواب السابق نيازي معمار اوغلو، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنح المكون حقيبة وزارية عند اكمال تشكيلها.



وقال اوغلو في بيان صحفي مخاطبا الكاظمي، “لنا وقفة بمطلب وطني ودستوري معكم، فهو استحقاق ثالث طيف عراقي هو المكون التركماني الموجود على ارض بلاد الرافدين منذ آلاف السنين، وبمواقفه التاريخية المشرفة في حفاظه على وحدة العراق وفقاً لمبادئه الوطنية السامية الثابتة “.



واضاف اوغلو :” لكننا للاسف تفاجأنا باستمرار ابعاد تركمان العراق من مركز القرار التنفيذي خلافاً للدستور العراقي ، ويحق لنا ما يحق للآخرين من حقوق بما فيها المقعد الوزاري وباقي المواقع وفق الماده 9 مَنْ الدستور العراقي في هذا الوطن العزيز ، طالما أدّيْنا ما علينا من الواجبات الوطنية ولم نتمرد يوماً بوجه الحكومات المتعاقبه بدءا من الدفاع عن الوطن وقدمنا الآلاف من الشهداء منذ عام 2003 وانتهاءً بالحفاظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً “.



واكد ان “كل الاحزاب والنواب التركمان توحدوا لكسر حُجَجْ تشتت شمل التركمان ولأجل أن تكتمل باقة الورد العراقية في المشهد التنفيذي العراقي وترجمة الشراكة الوطنية بمعنى الكلمة ، ولأجل تطييب خاطر ثلاثة ملايين مواطن تركماني عراقي ، آملين ونعتقد بان لديكم فرصة كبيرة في برنامج تكميل الكابينة الوزارية باستيزار شخصية تركمانية مخلصة لوطنها وقوميتها في سبيل إيصال معاناة ومآسي التركمان في مجلسكم الموقر وبها سترضون شعبكم التركماني الذي يغلي من غضب التهميش والاقصاء والابعاد”.