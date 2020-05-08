بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 08 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 أيار 2020 11:59 ص

​أسعار النفط العالمية تشهد ارتفاعاً وسط آمال باستئناف الأنشطة الاقتصادية

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شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ، اليوم الجمعة، على أمل استئناف الأنشطة الاقتصادية مع قيام الدول برفع جزئي للقيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وجرى تداول الخام العالمي مزيج “برنت”، في التعاملات الصباحية، عند مستوى 29.9 دولاراً للبرميل بارتفاع نسبته 1.49% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 23.98 دولاراً للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83% عن سعر الإغلاق السابق.

ويأتي الارتفاع مدفوعاً بحالة من التفاؤل لدى المستثمرين بشأن رفع القيود التي تم فرضها لمواجهة أزمة كورونا، ما سيسهم في تعافي الطلب العالمي على الوقود بشكل تدريجي بعد تدهوره بسبب الجائحة.
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