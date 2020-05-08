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الجمعة, 08 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 أيار 2020 11:57 ص

النجف دون إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث

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اكد رئيس خلية الازمة محافظة النجف، الجمعة، أن المحافظة لم تسجل اصابة جديدة  لليوم الثالث على التوالي.  

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.  
وذكر بيان للوزارة  ، أنه “تم فحص (٢٨٧٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٠٦٠٤)”.    

واضاف “تشيد وزارة الصحة والبيئة وتشكر جميع الوزارات والجهات التي تتعاون معها لأجل الحد من انتشار الوباء واحتواء الإصابات”.    

وتابع البيان “سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:    
بغداد/ الرصافة: ٢٣    
بغداد/ الكرخ: ٩    
مدينة الطب: ١    
كركوك: ٥    
البصرة: ٢٥    

– الوفيات : لا يوجد    

– الشفاء:  ٢٤ حالة ،  وكما يلي:    
بغداد / الرصافة: ٤    
بغداد / الكرخ: ٤    
البصرة : ٥    
بابل: ٢    
كربلاء: ١    
اربيل؛ ٦    
صلاح الدين: ٢    

مجموع الإصابات :  ٢٥٤٣    
مجموع الوفيات:    ١٠٢    
مجموع حالات الشفاء:    ١٦٢٦    
الراقدين الكلي: ٨١٥”    

واعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، عدم تسجيل اي حالة اصابة بفيروس كورونا في المحافظة، مشيرة الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 292 حالة.  

وقال اعلام الدائرة ، ان “مختبر الصحة العامة  في النجف قام بإجراء ٣٣٤ فحصا لحالات مشتبه بها بواقع ٩٠ بطريقة PCR  و٢٤٤ بطريقة المسح السريع ومن ضمنها ١٢ نموذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة، وتبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة حاملة للفايروس”.    

ووفقاً للبيان فإن لموقف التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة النجف كما يلي:    
٣٠٧ حالة مؤكدة    
٢٩٢ شفاء    
٦ حالات وفاة    
٢ مغادرين    
واوضحت الدائرة ان “المجموع التراكمي للفحوصات المختبرية في مختبر الصحة العامة في النجف بلغ ٤٨٧٣ فحص PCR و٦٨٢ بطريقة الفحص السريع”.    

واكدت صحة النجف “استمرارها وبكافة ملاكاتها  بتفانيهم في عملهم وعلى مدار 24 ساعة لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للملامسين والمصابين”، داعية جميع المواطنين إلى “لالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض”.
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