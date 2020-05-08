زلزال جديد يضرب محافظتي كرمان ولرستان في إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن تعرض محافظتي لرستان وكرمان لزلزالين، بعد ساعات من زلزال ضرب العاصمة طهران.

وقالت تلك الوسائل، إن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة خرم آباد، عاصمة محافظة لرستان غرب إيران.



وذكرت، أن "الزلزال تركز في مدن خرم آباد وفيروز آباد وبروجرد والشتر"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من أهالي تلك المدن خرجوا من منازلهم خشية وجود هزات ارتدادية.



كما تعرضت محافظة كرمان جنوب إيران، لزلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر.



ولم تتحدث وسائل الإعلام عن وجود خسائر في محافظتي لرستان وكرمان نتيجة الزلزال.



وكانت العاصمة طهران شهدت زلزالاً بقوة 5.2 على مقياس ريختر في وقت متأخر من مساء يوم الخميس (الجمعة).



وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، إن الزلزال أدى إلى وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بينما أصيب 11 آخرين بجروح.



