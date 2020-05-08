رغم ظهور موجة جديدة من ذروة كورونا في إيران .. الحكومة تستعد لفتح الحدود معها .. ومراقبون: يضحون بالشعب من أجل طهران

أكدت مصادر برلمانية وحكومية، وجود مساع لفتح الحدود مع إيـران، بهدف ادخـال البضائع غـيـر الــغــذائــيــة فــقــط وذلك رغم ظهور موجة جديدة من ذروة انتشار فيروس كورونا في إيران وحصده المزيد من الضحايا .

وبـيـنـمـا اشـــارت المصادر الــى أن استئناف عمل المنافذ الحدودية مرهون بانتهاء وبـاء كـورونـا كـشـفـت مـحـافـظـة واســـط، عــن اسـتـحـصـالـهـا المـوافـقـات الرسمية لاعـادة فتح منفذ زرباطية الـحـدودي امـام اسـتـيـراد البضائع ولمـدة يومين اسـبـوعـيـا، مـع اسـتـمـرار مـنـع دخــول الـوافـديـن عــبــره وهذا ليس معناه إلا مزيد من التبعية لإيران والخضوع لضغوط ميليشياتها وعدم الاكتراث لصحة العراقيين .



وقال عـضـو لـجـنـة الامـــن والــدفــاع الـنـيـابـيـة، كـاطـع نـجـمـان، إن “فتح الحدود مع ايران غير ممكن الان”، مشيرا الى ان “خلية الازمة ستسمح بدخول المواد غير الغذائية فقط من الجانب الايراني.”



وأضـاف نجمان، ان “قضية فتح الـحـدود تتعلق بخلية الازمة ولكن نحن في لجنة الامن والدفاع لا نحبذ فتح الحدود بسبب الوضع الصحي”، لافتاً إلـــى ان “خـلـيـة الازمــــة تـنـاقـش السماح بدخول المـواد غير القابلة للاكل كمواد البناء ولكن وفق شروط من بينها ان العراقيين يستلمون هـذه المـواد داخـل الاراضــي الايرانية كي لا تكون هناك ملامسة مع الجانب الايراني، اما المواد الغذائية وفتح الحدود للمسافرين فهي ممنوعة”.



بدوره، أكد عضو اللجنة، عبد الخالق العزاوي، ان “الحدود أغلقت بعد تفشي فيروس كورونا وإعادة فتحها مرتبط بخلو إيران منه”.



الى ذلك، افادت محافظة واسط، باستحصالها الموافقات الرسمية لاعادة فـتـح مـنـفـذ زربـاطـيـة الــحــدودي امــام اسـتـيـراد البضائع ولمــدة يـومـين اسـبـوعـيـا، مـع استمرار منع دخـول الوافدين عبره.



وقـال نائب محافظ واسـط رشـيـد الـبـديـري، إن “المحافظة استحصلت موافقة هيئة المنافذ على اعادة فتح الخط التجاري في منفذ زرباطية الحدودي، ولمـدة يومين فقط في الاسبوع بواقع دخول 250 ارسالية لتأمين المواد الغذائية الزراعية في الاسـواق المحلية”.



واوضح البديري، ان “استحصال الموافقة جاء بناء الى ما ورد في كتاب الامانة العامة لمجلس الـوزراء والمتضمن بيان الحاجة الفعلية للاسواق من المواد الغذائية والزراعية والمحافظة على استقرارها وحسب حاجة السوق المحلية للبضائع ولعدم ممانعة خلية الازمـة في واسـط”.



واشـار، الى ان “دائرة صحة المحافظة ستقوم بالتعاون مع ادارة المنفذ باتخاذ جميع اجــراءات الوقاية الصحية مـن خــلال تعقيم وتعفير المــواد الـداخـلـة كافة عبر نقطة التبادل التجاري لضمان دخول المواد المسموح لها”.



واكد، ان “خلية الازمة شددت على استمرار اغـلاق منفذ زرباطية الـحـدودي امـام الوافدين ضمن خطتها الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا في المحافظة، بعد تسجيل آلاف الاصابات بجائحة فيروس كورونا في ايران”.



ونوه نائب محافظ واسط، بأن “المحافظة اتخذت إجــراءات حـازمـة فـي منفذ زربـاطـيـة الـحـدودي مــن خــلال عــدم الـسـمـاح لأي مــواطــن أجـنـبـي من الـدخـول إلـى الـعـراق عبر المنفذ، فضلا عن الاجـراءات الطبية المشددة”، داعيا أبناء المحافظة الــى “ضـــرورة الالــتــزام بـالـتـعـلـيـمـات الـوقـائـيـة الصحية”.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعد انتحارا سياسيا لحكومة تضحي بصحة وحياة شعبها لتحقيق مصلحة إيران .