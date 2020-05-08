السفارة الاميركية تدعو الحكومة العراقية الجديدة الى تنفيذ الاصلاحات الملحة وتلبية مطالب الشعب العراقي



دعت السفارة الاميركية في بغداد ، الحكومة العراقية الجديدة الى تنفيذ الاصلاحات الملحة وتلبية مطالب الشعب العراقي مؤكدة ان على الحكومة ان تتحول الآن الى العمل الصعب".



وقالت السفارة في بيان صحفي ، انها تهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب ".



واضافت :" اننا نقدم دعمنا الى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الانسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة".



واكدت انه "ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة ان تتحول الآن الى العمل الصعب ، المتمثل بتنفيذ الاصلاحات المُلحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي"، مشيرة الى :" ان الحوار الستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية يهدف الى اعادة تأكيد قيمة الشراكة الامريكية العراقية لكلا البلدين".



وتابعت السفارة :" اننا استبشرنا خيراً بوعد رئيس الوزراء الكاظمي باجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق ، واننا نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والامن الذي يستحقه".