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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 أيار 2020 11:43 ص

السفارة الاميركية تدعو الحكومة العراقية الجديدة الى تنفيذ الاصلاحات الملحة وتلبية مطالب الشعب العراقي

السفارة الامريكية في بغداد


دعت السفارة الاميركية في بغداد ،  الحكومة العراقية الجديدة الى تنفيذ الاصلاحات الملحة وتلبية مطالب الشعب العراقي  مؤكدة  ان على الحكومة ان تتحول الآن الى العمل الصعب".

وقالت السفارة في بيان صحفي ، انها تهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب ".

 واضافت :" اننا  نقدم دعمنا  الى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الانسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة".

واكدت انه  "ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة ان تتحول الآن الى العمل الصعب ، المتمثل بتنفيذ الاصلاحات المُلحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي"، مشيرة الى :" ان الحوار الستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية  يهدف الى  اعادة تأكيد قيمة الشراكة الامريكية العراقية لكلا البلدين".

وتابعت  السفارة :" اننا استبشرنا خيراً بوعد رئيس الوزراء الكاظمي باجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق ، واننا نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والامن الذي يستحقه".

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