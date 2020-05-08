بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 08 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 08 أيار 2020 11:42 ص

خشان: العراق لم يسيطر على وضعه الاقتصادي

باسم خشان

قال النائب المستقل باسم خشان، إن الخطوة باتجاه عدم منح الأكراد وزارة المالية تعد عاملا إيجابيا في العملية السياسية، ولو حصل الأكراد عليها فأن هناك مظلومية ستطال باقي المكونات.

وأضاف أن العراق لم يسيطر على وضعه الاقتصادي واليوم هناك انخفاض كبير في أسعار النفط، الذي يعد المورد الأساس في تمويل الموازنة، في وقت نص فيه الدستور على ان الموارد يجب ان توزع على الشعب.

وبين أن الحديث عن وجود النفط تحت البصرة وذي قار وميسان والمثنى لم يكن عاملا إيجابيا بالنسبة لهذه المحافظات، بل أنها تعاني سوء الخدمات والتخصيص، وبالتالي هناك عدم توازن بين محافظات الشمال والجنوب، وحتى ما بين الجنوب والجنوب أيضا هناك تباين.

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