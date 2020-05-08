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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 أيار 2020 11:37 ص

الاتحاد الاوربي يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة ويعدها خطوة اساسية للاستقرار الطويل في البلاد

الاتحاد الاوربي

رحب الممثل السامي نائب الرئيس /جوزيب بوريل/ بتشكيل الحكومة الجديدة وعدها خطوة اساسية للاستقرار الطويل في البلاد.

وقال في بيان  إن : تصويت مجلس النواب  على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في العراق وضمان معالجة التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد حاليًا.

واضاف :  نحن على ثقة من أن المناصب الوزارية المتبقية سيتم شغلها في أقرب وقت ممكن، مما يسمح للحكومة القادمة بالاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الاقتصادية والأمنية والصحية الملحة للبلاد.

واوضح ان : الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الحكومة الجديدة في هذه الجهود مع الاحترام الكامل لسيادة العراق. 

واكد شراكته القوية مع العراق والالتزام بالعمل عن كثب مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق امن ومزدهر وديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة لشعبه.

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