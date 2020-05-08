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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 08 أيار 2020 11:31 ص

منها الليمون والطماطم.. أطعمة تسبب جفاف الفم في رمضان

الليمون والطماطم

يتسبب النظام الغذائي في زيادة فرص جفاف الأغشية المخاطية بتجويف الفم، وهناك بعض الأطعمة التي يؤدي زيادة الإفراط في تناولها لخطر التعرض للجفاف أثناء الصيام.

ونشرت مجلة "الكونسلتو" الصحية بعض الأطعمة التي تسبب جفاف الفم في رمضان، وفقًا لما نقلت عن موقع "Verywellhealth":

 1-الليمون

يقدم الليمون العديد من الفوائد للجسم، أبرزها تقوية المناعة، ورغم فوائده، فإن الإفراط في تناوله يزيد من فرص الإصابة بجفاف الفم، بالتالي تزداد حدة الأعراض مثل تقرحات الفم والشعور بألم في الحلق، لهذا تجنب الإفراط في تناوله، ويمكن استبدال عصير الليمون بعصائر مثل التفاح والموز، ذات حموضة أقل وترفع من مناعة الجسم.

2-الطماطم
الطماطم هي أحد الأطعمة الحمضية التي تؤثر على إفراز اللعاب، وبالتالي تقلل فرص ترطيب الفم وتسبب الجفاف، وتعتبر الطماطم سلاح ذو حدين حيث تحتوي على نسبة من البوتاسيوم تساهم في ترطيب الجسم عمومًا، إلا أن الإفراط في تناولها يؤدي إلى الإصابة بجفاف الفم.

3-البطاطس المقرمشة

تُعد البطاطس المقرمشة نوع من الكربوهيدرات، الغنية بالسكريات، إلا أن المستويات العالية من السكريات تستفز قدرة اللعاب للقيام بجميع وظائفه، نظرًا لوجود إنزيم في اللعاب وظيفته هي تكسير السكريات، وتحويلها إلى جلوكوز لامتصاصها في الجسم، وبعد بذل جهد مع السكريات يواجه اللعاب صعوبة في ترطيب الفم.

 4-المخللات
لا يستغني البعض عن المخللات سواء في وجبة الإفطار أو السحور، ورغم هذا تزيد المخللات من تهيج الأغشية المخاطية الموجودة في تجويف الفم، بسبب الملح الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج اللعاب لترطيب الفم، وبعض الأعراض المصاحبة مثل الشعور بألم وصعوبة تناول الأطعمة.

5-الفلفل الحار

يعتبر الفلفل الحار والأطعمة الحريفة عمومًا مزعجة للعاب، لأنه يؤثر على قلة إنتاج اللعاب، وبالتالي صعوبة ترطيبه الفم، حيث من وظائف اللعاب هي تقديم حماية لبطانة الفم.

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