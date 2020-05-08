مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية تجري بين حكومتي عبد المهدي والكاظمي





جرت في القصر الحكومي، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين .



واكد الكاظمي / حسب بيان لمكتبه / أننا أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة، مشيرا الى حرصه على الحفاظ على الانجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد .



من جهته جدد عادل عبدالمهدي التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي، مؤكدا اهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي.



واشاد بإختيار شخصيات كفوءة للكابينة الوزارية الجديدة، داعيا الوزراء السابقين الى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية.