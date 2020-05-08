العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الكاظمي بتشكيل الحكومة

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.



وقال العاهل السعودي في برقيته للكاظمي "بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق.



من جانبه قال ولي العهد محمد بن سلمان في برقيته للكاظمي :"يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء والاستقرار.