حقوق الإنسان تدعو حكومة الكاظمي لإطلاق رواتب المتقاعدين

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المركزية الجديدة، بأن تكون باكورة قراراتها إطلاق رواتب المتقاعدين خصوصا وأن لا مورد لهم مع أخطار جائحة كورونا.



وقال المكتب في بيان، إن المواطنين يعانون من الواقع المعاشي الصعب تزامنا مع أيام شهر رمضان والمكتب يرصد بقلق انتظار الآلاف أمام مكاتب الصيرفة منذ أيام بعد أن تلقوا تصريحات عديدة بإطلاق رواتبهم.



وكشفت هيئة التقاعد الوطنية للمربد اليوم بأن مجلس الوزراء السابق أوقف جميع التمويلات والصرف وتحويل تلك المهمة إلى الحكومة الجديدة التي ننتظر منها استثناء من ذلك القرار للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لحين مباشرة الحكومة الجديدة بمهامها.