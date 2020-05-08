زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة الأرضية وقعت بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي "الثامنة و 18 دقيقة مساء الخميس بتوقيت غرينتش".

ووقعت الهزة الأرضية في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الهزة الأرضية على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.

ولم تصل أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية