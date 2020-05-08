الملك عبد الله الثاني: حريصون على أمن العراق واستقراره

هنأ الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على نيل حكومته ثقة مجلس النواب.



وأكد الملك، عبد الله خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.



وشدد الملك على حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، ومساندته لكل الجهود الرامية إلى إعادة الأمور إلى مساراتها الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق برمته.



كما أكد وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في العراق في جهودهم للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وتناول الاتصال الجهود الثنائية والدولية، لمواجهة واحتواء الوباء، معرباً عن تمنياته للشعب العراقي بدوام الصحة والسلامة.