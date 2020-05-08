بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 08 أيار 2020 09:31 ص

الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

مصطفى الكاظمي _0

تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وبحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، الذي قدّم التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة مجلس النواب.

وأكد بومبيو حرص بلاده على الوقوف مع الحكومة العراقية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، والتطلع لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين .

وأعرب الكاظمي عن شكره لوزير الخارجية الأمريكي على التهنئة، متمنيا ان تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور

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