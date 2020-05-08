بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 08 أيار 2020 09:31 ص

قرار بتمديد توقف الدوري الممتاز حتى العشرين من الشهر الحالي

الدوري-العراقي-كرة-القدم
قرار بتمديد توقف الدوري الممتاز حتى العشرين من الشهر الحالي

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم،  استمرار توقف منافسات الدوري الممتاز حتى الثاني والعشرين  من شهر آيار الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي :" ان تطبيعية الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت استمرار ايقاف الدوري لغاية  الثاني والعشرين  من الشهر الحالي، تماشيا مع قرارات وتوصيات خلية الازمة الحكومية، بانتظار ما تسفر عنه الايام المقبلة بخصوص وباء كورونا".

 واعرب رئيس التطبيعية اياد بنيان، عن امله  بعودة مسابقة الدوري، و النشاطات الكروية الاخرى ، في حال تحسن الاوضاع بشكل عام في البلاد وانتهاء جائحة كورونا، بما يتلاءم مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقرارات خلية الازمة التي تؤكد على سلامة الجميع من مخاطر هذا الوباء اللعين.
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