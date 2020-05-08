خلال 48 ساعة .. نهر ديالى يبتلع شابين



اعلن مسؤول محلي في ديالى، عن غرق شابين خلال 48 ساعة في نهر ديالى داخل مدينة بعقوبة.



وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي :" ان بعقوبة شهدت على مدار 48 ساعة حالتي غرق لشابين بعمر اقل من 18 سنة في نهر ديالى ".



واضاف الحيالي:" ان ديالى تفقد سنويا من 25- 30 شخصا ، اغلبهم شباب وصبية واطفال ، بسبب السباحة في الانهر والجداول رغم خطورتها وغير ملاءمتها من الناحية البيئية والصحية"، مؤكدا انه سيقدم طلبا رسميا الى خلية الازمة في ديالى من اجل الايعاز للجهات المختصة بمنع السباحة في الانهر الكبيرة ، خاصة التي تشكل خطرا حقيقيا على حياة الشباب والصبية ، ومنها نهر ديالى .

