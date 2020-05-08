النجف تباشر العمل بمشاريعها المتوقفة بسبب كورونا





اعلنت مديرية بلدية النجف، عن استئناف العمل في المشاريع التي توقفت بسبب جائحة كورونا.



وقال مدير اعلام البلدية بشار السوداني :" ان جميع المشاريع المنفذة من كوادر البلدية ، سواء مشاريع تنمية الاقاليم او التنفيذ المباشر ، استأنف العمل فيها مجددا بعد رفع حظر التجوال الجزئي في المحافظة ".



واضاف السوداني :" ان الاعمال بدأت بمتنزه الفرات ، احد اهم المتنزهات قيد الانشاء في النجف ، المنفذ من قبل كوادر البلدية والذي توقف العمل فيه بسبب جائحة كورونا ، بالاضافة الى مباشرة العمل بتأهيل شوارع احياء الزهراء والفرات و الغري و النفط ، ضمن مشاريع تنمية الاقاليم للعام 2019 ".