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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 08 أيار 2020 08:46 ص

نائب كردي : لا ارادة حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة وعشرات العراقيل ستوضع امامها

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نائب كردي : لا ارادة حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة وعشرات العراقيل ستوضع امامها

اكد النائب الكردي  جمال كوجر :" ان الاحزاب الحاكمة المتهمة بتزوير نتائج الاقتراع للدورة الحالية، غير مستعدة لاجراء انتخابات مبكرة ".

وقال كوجر، في تصريح صحفي :" ان لدى اوساط سياسية كبيرة مخاوف من الخسارة في الانتخابات وفقدان ما حصلت عليه من مقاعد نيابية ومناصب تنفيذية".

واضاف :" ان الشعب العراقي اصبح ناقماً على الطبقة السياسية الحالية، ومن غير المعقول ان تغامر الكتل الحاكمة بحصصها وامتيازاتها الحالية".

وتابع  كوجر :" ان التجربة والمفاوضات والمباحثات اظهرت  عدم وجود ارادة حقيقية لاجراء الانتخابات مبكراً، وهناك عشرات العراقيل ستوضع امام انجازها ".

وخلص الى القول :" ان مجلس النواب سوف يكمل دورته الحالية حتى عام 2022، وما يتم الحديث عنه بخصوص التهيئة لانتخابات مبكرة هو لامتصاص غضب الشارع العراقي بعيداً عن الواقع ".
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