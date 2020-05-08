نائب كردي : لا ارادة حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة وعشرات العراقيل ستوضع امامها



اكد النائب الكردي جمال كوجر :" ان الاحزاب الحاكمة المتهمة بتزوير نتائج الاقتراع للدورة الحالية، غير مستعدة لاجراء انتخابات مبكرة ".



وقال كوجر، في تصريح صحفي :" ان لدى اوساط سياسية كبيرة مخاوف من الخسارة في الانتخابات وفقدان ما حصلت عليه من مقاعد نيابية ومناصب تنفيذية".



واضاف :" ان الشعب العراقي اصبح ناقماً على الطبقة السياسية الحالية، ومن غير المعقول ان تغامر الكتل الحاكمة بحصصها وامتيازاتها الحالية".



وتابع كوجر :" ان التجربة والمفاوضات والمباحثات اظهرت عدم وجود ارادة حقيقية لاجراء الانتخابات مبكراً، وهناك عشرات العراقيل ستوضع امام انجازها ".



وخلص الى القول :" ان مجلس النواب سوف يكمل دورته الحالية حتى عام 2022، وما يتم الحديث عنه بخصوص التهيئة لانتخابات مبكرة هو لامتصاص غضب الشارع العراقي بعيداً عن الواقع ".