بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 08 أيار 2020
آخر الأخبار
النجف تباشر العمل بمشاريعها المتوقفة بسبب كورونا نائب كردي : لا ارادة حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة وعشرات العراقيل ستوضع امامها وزير الصناعة الجديد : شعارنا الاول " صنع في العراق" نائب : الوزراء السابقون فقدوا صلاحياتهم بعد تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية نواب البصرة يخشون "سرقة" وزارة النفط ! نائب سابق : الحديث عن اجراء الانتخابات المبكرة "كذبة" للاستهلاك الاعلامي مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 08 أيار 2020 08:41 ص

نائب : الوزراء السابقون فقدوا صلاحياتهم بعد تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية

thumbs_b_c_0274849286e2dc5e7aa95ce2105d924f
نائب : الوزراء السابقون فقدوا صلاحياتهم بعد تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية


اكد النائب عن تحالف "سائرون" جواد الموسوي، ان الوزراء السابقين ليست لديهم اية صلاحية في اتخاذ اي قرار بعد تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية في البرلمان.

ودعا الموسوي في بيان صحفي ،  الى ادارة الوزارات التي لم يمنح وزراؤها الثقة،  من قبل اقدم موظف او اعلى درجة وظيفية بالوزارة لحين ترشيح وزراء لهذه الوزارات  ومنحهم الثقة في البرلمان او تكليف احد الوزراء المصوت عليهم بادارتها بالوكالة ".

واوضح :" ان  هذه الدعوة تأتي من منطلق الواجب الرقابي ،  تخوفا من التصرفات التي قد يمارسها هؤلاء الوزراء والتي قد تتضمن التستر على الفساد او الشروع بعقد صفقات فاسدة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النجف1

النجف تباشر العمل بمشاريعها المتوقفة بسبب كورونا 08 أيار 2020 08:48 ص

441

نائب كردي : لا ارادة حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة وعشرات العراقيل ستوضع امامها 08 أيار 2020 08:46 ص

1-92-e1588889651177-780x470

وزير الصناعة الجديد : شعارنا الاول " صنع في العراق" 08 أيار 2020 08:42 ص

475112Image1

نواب البصرة يخشون "سرقة" وزارة النفط ! 08 أيار 2020 08:37 ص

افقتد

نائب سابق : الحديث عن اجراء الانتخابات المبكرة "كذبة" للاستهلاك الاعلامي 08 أيار 2020 08:26 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

نائب: تسمية وزراء للحقائب الشاغرة سيستغرق أسابيع.. النفط والخارجية بعد العيد 07 أيار 2020 03:40 م

مسعود بارزاني

مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات 07 أيار 2020 01:57 م

مفوضية حقوق الانسان

حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة 07 أيار 2020 01:53 م

التعليقات