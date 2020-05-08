نائب : الوزراء السابقون فقدوا صلاحياتهم بعد تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية





اكد النائب عن تحالف "سائرون" جواد الموسوي، ان الوزراء السابقين ليست لديهم اية صلاحية في اتخاذ اي قرار بعد تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية في البرلمان.



ودعا الموسوي في بيان صحفي ، الى ادارة الوزارات التي لم يمنح وزراؤها الثقة، من قبل اقدم موظف او اعلى درجة وظيفية بالوزارة لحين ترشيح وزراء لهذه الوزارات ومنحهم الثقة في البرلمان او تكليف احد الوزراء المصوت عليهم بادارتها بالوكالة ".



واوضح :" ان هذه الدعوة تأتي من منطلق الواجب الرقابي ، تخوفا من التصرفات التي قد يمارسها هؤلاء الوزراء والتي قد تتضمن التستر على الفساد او الشروع بعقد صفقات فاسدة".

