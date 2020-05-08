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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 08 أيار 2020 08:37 ص

نواب البصرة يخشون "سرقة" وزارة النفط !

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نواب البصرة يخشون "سرقة" وزارة النفط !

اعلن النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، ان نواب المحافظة يجمعون على اختيار شخصية لوزارة النفط  قبل "سرقتها" من قبل الاحزاب السياسية الكبيرة.

وقال الزيادي في تصريح صحفي :" ان نواب محافظة البصرة عازمون على ترشيح احدى الشخصيات لتولي منصب وزير النفط "، مبينا :" ان  اجتماعا حاسما لنواب المحافظة سيعقد اليوم لترشيح  شخصية قادرة على ادارة الوزارة لقطع الطريق امام الكتل السياسية المتنفذة للاستحواذ على المنصب وسرقته " .

واضاف :" ان الايام القليلة القادمة ستشهد  تسمية وزير للنفط ذي خبرة وكفاءة ويحظى بمقبولية الجميع ".
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