نواب البصرة يخشون "سرقة" وزارة النفط !



اعلن النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، ان نواب المحافظة يجمعون على اختيار شخصية لوزارة النفط قبل "سرقتها" من قبل الاحزاب السياسية الكبيرة.



وقال الزيادي في تصريح صحفي :" ان نواب محافظة البصرة عازمون على ترشيح احدى الشخصيات لتولي منصب وزير النفط "، مبينا :" ان اجتماعا حاسما لنواب المحافظة سيعقد اليوم لترشيح شخصية قادرة على ادارة الوزارة لقطع الطريق امام الكتل السياسية المتنفذة للاستحواذ على المنصب وسرقته " .



واضاف :" ان الايام القليلة القادمة ستشهد تسمية وزير للنفط ذي خبرة وكفاءة ويحظى بمقبولية الجميع ".