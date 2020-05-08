نائب سابق : الحديث عن اجراء الانتخابات المبكرة "كذبة" للاستهلاك الاعلامي





اكد النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف :" ان اغلب القوى السياسة ، خاصة الرئيسة ، ليست لديها نية لاجراء انتخابات مبكرة "، واصفا ادعاءاتها عبر وسائل الاعلام بانها داعمة ومستعدة لاجراء الانتخابات بانها " كذبة " للاستهلاك الاعلامي.



وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي :" ان اجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد لن يتم تحقيقه الا بحالة ارتفاع التصعيد الشعبي الحقيقي لحجم التظاهرات في ساحات التظاهر لتكون وسيلة ضغط على الحكومة والبرلمان".



واضاف :" ان اغلب القوى السياسية ، خاصة الرئيسة ، ليست لديها اية نية لاجراء انتخابات مبكرة وستعمل خلال المدة المقبلة على خلق عراقيل لاجل عدم اللجوء الى حل البرلمان في مدة اقصاها ثلاثة اشهر قبل موعد اجراء الانتخابات ".