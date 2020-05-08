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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 08 أيار 2020 08:26 ص

نائب سابق : الحديث عن اجراء الانتخابات المبكرة "كذبة" للاستهلاك الاعلامي

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نائب سابق : الحديث عن اجراء الانتخابات المبكرة "كذبة" للاستهلاك الاعلامي


اكد النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف :"  ان اغلب القوى السياسة ، خاصة الرئيسة ، ليست لديها نية لاجراء انتخابات مبكرة "،  واصفا ادعاءاتها عبر وسائل الاعلام بانها داعمة ومستعدة لاجراء الانتخابات بانها " كذبة " للاستهلاك الاعلامي.

وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي :" ان  اجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد لن يتم تحقيقه  الا بحالة ارتفاع التصعيد الشعبي الحقيقي لحجم التظاهرات في ساحات التظاهر لتكون وسيلة ضغط على الحكومة والبرلمان".

واضاف :" ان اغلب القوى السياسية ، خاصة الرئيسة ، ليست  لديها اية نية لاجراء انتخابات مبكرة وستعمل خلال المدة المقبلة على خلق عراقيل لاجل عدم اللجوء الى حل البرلمان في مدة اقصاها ثلاثة اشهر قبل موعد اجراء الانتخابات ".
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