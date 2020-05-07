نائب: تسمية وزراء للحقائب الشاغرة سيستغرق أسابيع.. النفط والخارجية بعد العيد

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس, ان تسمية وزراء الحقائب الوزارية الشاغرة سيستغرق أسابيع بسبب استمرار خلافات الكتل وكذلك الخلاف داخل الكتلة الواحدة, مرجحا تسمية وزيري النفط والخارجية الأسبوع المقبل او الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك كحد اقصى.

وقال جابر في تصريح له , ان ” اجتماع الكتل السياسية برئيس البرلمان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبيل انعقاد جلسة التصويت باقل من نصف ساعة حسم تأجيل الخلافات بشأن وزارتي الخارجية والنفط بين القوى الشيعية والكرد” , مرجحا “تسمية وزيري النفط والخارجية الأسبوع المقبل او الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك كحد اقصى”.

وأضاف ان ” عدم التصويت على الوزرات الخمسة ليس بسبب عدم اهليتهم لتسنم الحقائب وانما هو أيضا كان باتفاق سياسي لتدوير الوزارات بين القوى السنية حصرا”، مبينا ان “تسمية تلك الوزارات سيستغرق أسابيع”.

وكان مجلس النواب صوت، فجر اليوم الخميس، على 15 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما رفض تمرير أربعة آخرين وتأجيل التصويت على وزيرين.

ورفض البرلمان تمرير نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل وهشام صالح داود وزيراً للثقافة واسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة وثناء حكمت ناصر وزيراً للهجرة والمهجرين، فيما أجل التصويت على وزيري الخارجية والنفط.