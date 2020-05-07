بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 أيار 2020
آخر الأخبار
مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي البدء بتوزيع منحة الطوارىء غدا الجمعة مقتل واصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل المرور العامة تنفي وجود حالات تلاعب واختلاس للمال العام في صلاح الدين نجدة بغداد تلقي القبض على 159 مخالفاً لتعليمات حظر التجوال في العاصمة نيويورك تايمز تكشف عن ابرز التحديات التي تواجه الكاظمي نيجيرفان بارزاني مهنئاً الكاظمي: نأمل بإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 03:40 م

نائب: تسمية وزراء للحقائب الشاغرة سيستغرق أسابيع.. النفط والخارجية بعد العيد

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1
اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس, ان تسمية وزراء الحقائب الوزارية الشاغرة سيستغرق أسابيع بسبب استمرار خلافات الكتل وكذلك الخلاف داخل الكتلة الواحدة, مرجحا تسمية وزيري النفط والخارجية الأسبوع المقبل او الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك كحد اقصى.
وقال جابر في تصريح له , ان ” اجتماع الكتل السياسية برئيس البرلمان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبيل انعقاد جلسة التصويت باقل من نصف ساعة حسم تأجيل الخلافات بشأن وزارتي الخارجية والنفط بين القوى الشيعية والكرد” , مرجحا “تسمية وزيري النفط والخارجية الأسبوع المقبل او الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك كحد اقصى”.
وأضاف ان ” عدم التصويت على الوزرات الخمسة ليس بسبب عدم اهليتهم لتسنم الحقائب وانما هو أيضا كان باتفاق سياسي لتدوير الوزارات بين القوى السنية حصرا”، مبينا ان “تسمية تلك الوزارات سيستغرق أسابيع”.
وكان مجلس النواب صوت، فجر اليوم الخميس، على 15 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما رفض تمرير أربعة آخرين وتأجيل التصويت على وزيرين.
ورفض البرلمان تمرير نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل وهشام صالح داود وزيراً للثقافة واسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة وثناء حكمت ناصر وزيراً للهجرة والمهجرين، فيما أجل التصويت على وزيري الخارجية والنفط.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مسعود بارزاني

مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات 07 أيار 2020 01:57 م

مفوضية حقوق الانسان

حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة 07 أيار 2020 01:53 م

عبد الأمير نجم المياحي

نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل 07 أيار 2020 01:50 م

جبهة الانقاذ

جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي 07 أيار 2020 01:49 م

مصطفى-الكاظمي

نيويورك تايمز تكشف عن ابرز التحديات التي تواجه الكاظمي 07 أيار 2020 01:35 م

نيجيرفان بارزاني

نيجيرفان بارزاني مهنئاً الكاظمي: نأمل بإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان 07 أيار 2020 01:31 م

احمد رياض

ماذا قال وزير الشباب والرياضة لعدنان درجال الذي حل محله ؟ 07 أيار 2020 11:46 ص

الكاديمية

عالمة آثار عراقية تنضم لعضوية صرح ثقافي امريكي عمره اكثر من 200 عام 07 أيار 2020 11:45 ص

التعليقات