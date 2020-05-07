ألمانيا تقرر استئناف دوري كرة القدم

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو ايار الحالي بعد توقف جائحة فيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان ضمن إجراءات تخفيف العزل العام في البلاد.

وتوقفت المسابقة منذ منتصف مارس اذار الماضي بسبب الجائحة. ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري اليوم الخميس المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

