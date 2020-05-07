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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 02:24 م

تحفة فنية.. فنان كردي يشيّد منزلاً على شكل ثمرة بلوط

منزل بلوط
يلجأ بعض الفنانين للتعبير عن تأثرهم بأجواء الطبيعة المحيطة، الى استنباط مشاريعهم الإبداعية من البيئة ذاتها بما تجود به من سحر ورونق في تفاصيل تشكلها.
وينطبق هذا بالخصوص على الطبيعة الخضراء التي لطالما اقترنت بالهدوء والنقاء والعطاء، مهما كانت حالة الانسان النفسية.
وقد ارتبط اسم فنانين عالميين بأشجار ونباتات في كثير من ابداعهم، لاسيما في مجال الرسم والفن التشكيلي، ولعلنا نتذكر لوحة عبّاد الشمس الشهيرة للرسام الهولندي فينسنت فان غوخ وغيرها من اللوحات والرسامين.
الآن يبرز في إقليم كردستان فنان تشكيلي يجسد إبداعه وفنه ليستوحي إنجازه وتصميمه الفني من ثمرة البلوط؛ وهذه المرة لا يتجسد الابداع في شكل لوحة، بل في بناء كامل.
زيرفان صالح فنان تشكيلي من دهوك، استغل كامل وقته في أثناء فرض حظر التجوال في المدينة للوقاية من فيروس كورونا، وقام بعمل مشروع فني عن طريق بناء بيت على شكل ثمرة البلوط.
تحدث زيرفان لشفق نيوز قائلا، "هذه كانت فكرتي منذ زمن، وحين سمعت الانباء عن حظر التجوال قمت بشراء جميع المستلزمات المطلوبة، اذ كنت امتلك المال الكافي".
ويتابع، "عندما صدر قرار الحظر، تهيأت للعمل وكنت أعمل ليلا ونهارا لوحدي من دون مساعدة أحد"، مردفاً "المشروع كما ترون عبارة عن بيت مجهز".
ويبدو "منزل البلوط" صغير الحجم من الخارج، إلا أنه يحتوي من الداخل على كل مقومات الإقامة فيه، إذ يضم المنزل غرفة مفروشة فضلاً عن مطبخ صغير منفصل.
وتظهر الأناقة والدقة في العمل على "منزل البلوط" من الداخل والخارج ما جعل منه تحفة فنية متكاملة تستحق الثناء.
وزيرفان صالح تشكيلي شاب من مواليد دهوك عام 1982، وتخرج من معهد فنون جميلة 2008 ثم من كلية الفنون التشكيلية 2018، وله إسهامات فنية في مجال الرسم التشكيلي، بينها إقامة معرضين اثنين للوحات الزيتية ومثلهما للكاريكاتور، فضلاً عن مشاركات في معارض للفن التشكيلي والكاريكاتور والنحت والنقش على الزجاج.
وعن اختيار شكل البلوط لمشروعه الفني يقول صالح، "انا احببت البلوط لأننا عشنا مع أشجارها في جبال وقرى كردستان، وايضا كنت أبيع البلوط منذ صغري، وهذه الثمرة تمثل جمال طبيعة كوردستان". 
ويضيف صالح ان "تكلفة المشروع بلغت الى الآن نحو 30 الف دولار، اذ قمت بشراء المواد المطلوبة للمشروع مثل الحديد والخشب والاصباغ ومواد اخرى".
وعن مستقبل هذا المشروع يوضح زيرفان، "عندما انتهى من المشروع بالكامل وهو عبارة عن ثلاث قطع اريد ان تتبنى الحكومة أو أي جهة اخرى هذا المشروع، وان يوضع في حديقة او ساحة عامة او مكان عام في دهوك لأنه تحفة فنية".
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