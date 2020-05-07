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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 02:08 م

قريبا قطر تعود لأهلها .. و5 قرارات متوقعة أبرزها تسليم الإخوان وإلغاء "الجزيرة"للأبد

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قال الناشط القطري، ‏‏خليفة ناصر الغفراني المري، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن قطر ستعود لأهلها قريبا، وسيتم محاكمة الخونة، مشيرا إلى أن الأيام ستحمل كثير من البشريات للشعب القطري والشعوب العربية بعد سقوط الخونة.

وأكد المري في تغريدة له  أن كل المظلومين في قطر، وعلى رأسهم أبناء قبيلة الغفران سيعدون للوطن، وسيتم محاكم كل من ارتكب جرم في حق الشعب القطري.

وقال: «‏قريبا جدًا تشاهدون، وعودة شعب قطر الأحرار قبيلة الغفران، وتسليمهم تعويضات ومنازل وعمل».

 وتابع: «إلغاء قناة الجزيرة للأبد وتسريح من لم يولغ في مؤامرات العصابة ، أما من تعرض للاشقاء سيحاكم، وأيضا إلغاء الجنسية ممن حصل عليها من عام ٩٥ حتى الآن، تسليم حزب الإخوان إلى أوطانهم لمحاكمتهم.

 
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أخر تعديل: الخميس، 07 أيار 2020 02:09 م
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