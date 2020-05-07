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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 01:53 م

حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة

مفوضية حقوق الانسان

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وكابينته الوزارية المصوت عليها ، الى اعادة ثقة المواطن بحكومة شجاعة تمتلك مقومات النجاح والتقدم . 

واعربت المفوضية ، في بيان صحفي ، عن امنياتها للفريق الوزاري ، بالنجاح والسداد في تصحيح مسار العملية الديمقراطية وحمايتها ، والتصدي بحكمة لكافة التحديات التي تواجه العراق .

وقالت: " كلنا ثقة بتعاون وتضافر الجهود لاعادة تأهيل وتجسير اواصر الثقة لضمان اولى خطوات الاستقرار والعمل على صون حقوق الانسان في العراق ، والاسراع بالنهوض في الجوانب الخدمية والاقتصادية والصحية التي تمس حياة المواطن العراقي والتخفيف عن كاهله ، واعادة الثقة لديه بحكومة شجاعة تمتلك كل مقومات النجاح والتقدم ".

ف.ا
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