حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة



دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وكابينته الوزارية المصوت عليها ، الى اعادة ثقة المواطن بحكومة شجاعة تمتلك مقومات النجاح والتقدم .



واعربت المفوضية ، في بيان صحفي ، عن امنياتها للفريق الوزاري ، بالنجاح والسداد في تصحيح مسار العملية الديمقراطية وحمايتها ، والتصدي بحكمة لكافة التحديات التي تواجه العراق .



وقالت: " كلنا ثقة بتعاون وتضافر الجهود لاعادة تأهيل وتجسير اواصر الثقة لضمان اولى خطوات الاستقرار والعمل على صون حقوق الانسان في العراق ، والاسراع بالنهوض في الجوانب الخدمية والاقتصادية والصحية التي تمس حياة المواطن العراقي والتخفيف عن كاهله ، واعادة الثقة لديه بحكومة شجاعة تمتلك كل مقومات النجاح والتقدم ".



ف.ا