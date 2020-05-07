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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 01:50 م

نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل

عبد الأمير نجم المياحي

اعلن النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي :" ان اختيار  مرشح حقيبة وزارة النفط سيتم من قبل ممثلي المحافظة  في مجلس النواب ، بعيداً عن الكتل السياسية ".

 وقال المياحي في تصريح صحفي : " تم التفاوض مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ترشيح الشخصية المناسبة لحقيبة وزارة النفط في الحكومة الجديدة ".

واضاف :" ان رئيس الوزراء  تعهد بان حقيبة وزارة النفط سوف تكون للبصرة ،وسوف يتم اختيار من يشغل هذه الحقيبة من قبل اعضاء مجلس النواب بعيداً عن الكتل السياسية ".

 وتابع  النائب البصري : " سنمضي باختيارِ شخصية مهنية تتحلى بالنزاهة والقدرة على ادارة هذه الوزارة المهمة ، وهذا شيء بسيط من حق ابناء البصرة ، لان البصرة اليوم هي السلة الغذائية والتجارية والاقتصادية للعراق " .

ف.ا
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