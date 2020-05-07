نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل



اعلن النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي :" ان اختيار مرشح حقيبة وزارة النفط سيتم من قبل ممثلي المحافظة في مجلس النواب ، بعيداً عن الكتل السياسية ".



وقال المياحي في تصريح صحفي : " تم التفاوض مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ترشيح الشخصية المناسبة لحقيبة وزارة النفط في الحكومة الجديدة ".



واضاف :" ان رئيس الوزراء تعهد بان حقيبة وزارة النفط سوف تكون للبصرة ،وسوف يتم اختيار من يشغل هذه الحقيبة من قبل اعضاء مجلس النواب بعيداً عن الكتل السياسية ".



وتابع النائب البصري : " سنمضي باختيارِ شخصية مهنية تتحلى بالنزاهة والقدرة على ادارة هذه الوزارة المهمة ، وهذا شيء بسيط من حق ابناء البصرة ، لان البصرة اليوم هي السلة الغذائية والتجارية والاقتصادية للعراق " .



ف.ا