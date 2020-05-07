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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 01:49 م

جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي

جبهة الانقاذ

اعربت  جبهة الانقاذ والتنمية، بزعامة اسامة النجيفي ، عن املها في ان "يكون عمل الحكومة الجديدة بوابة جادة للانتقال الى معالجة القضايا والازمات التي تعصف بالبلد".

وذكرت الجبهة في بيان :" ان الاساس في اية ثقة ممنوحة هي ترجمتها الى فعل يحقق ارادة الشعب في النهوض ووقف الانهيار الذي شهدته المرحلة السابقة، والتصدي للفساد وانتشار السلاح، وحسم مأساة السجناء والمخفيين قسرا ، وطي ملف النزوح والتهجير واعادة بناء المدن المحررة، ووقف الاجراءات ومعالجة قوانين المرحلة الانتقالية التي فرقت ما بين ابناء الشعب الواحد، وانجاز انتخابات نزيهة مبكرة ، والتصدي الفاعل للازمة الاقتصادية وما خلفته جائحة كورونا من تأثيرات سلبية".

وتابع البيان ان "الجبهة وقياداتها وجماهيرها ستكون عونا في دعم انجاز الملفات المشار اليها ، كموقف مبدئي تجاه الشعب وما تؤمن به من قيم ، وما تعمل من اجله من اهداف".

ف.ا
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