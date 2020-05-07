بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 أيار 2020
آخر الأخبار
مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي البدء بتوزيع منحة الطوارىء غدا الجمعة مقتل واصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل المرور العامة تنفي وجود حالات تلاعب واختلاس للمال العام في صلاح الدين نجدة بغداد تلقي القبض على 159 مخالفاً لتعليمات حظر التجوال في العاصمة نيويورك تايمز تكشف عن ابرز التحديات التي تواجه الكاظمي نيجيرفان بارزاني مهنئاً الكاظمي: نأمل بإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 01:45 م

موجة ثانية لذروة تفشي كورونا تضرب إيران من جديد .. و «خامنئي» مازال مختبئاً!!

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1
 لازال مرشد إيران على خامئني، مختبئاً رافضاً الخروج أو عقد أي اجتماعات، في الوقت الذي دفع بقوة الرئيس حسن روحاني، لفتح الأنشطة الاقتصادية في البلاد، في خطوة تعكس تفرقة واضحة بين حفاظ المسؤولين على أنفسهم، والدفع بشعبهم نحو الموت.

فتصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما زال يعمق أزمة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورنا، في الوقت الذي ما زال المرشد مختبئاً خوفاً من فيروس كورونا، وهو يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي التي لا يفرضها على شعبه.

ويتزامن هذا التناقض مع تحذيرات وزارة الصحة الإيرانية من بلوغ الذروة لفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، بعد أن حذر فرهنك كربندي، مدير مستشفى الرازي في الأهواز من خطورة الوضع هناك للانتشار المتسارع للوباء وزيادة عددا المصابين في أقسام العناية المركزية.

وأكد «كرنبدي» في تصريحات له إن 50% من المراجعين المشتبه بهم ثبت إصابتهم بفيروس كورنا، وأن 60% من المصابين بحاجة إلى الوصول إلى أجهزة التنفس في قسم العناية المركزية.

إلغاء  لقاءات «خامنئي»
ولا يتوافق خطورة الوضع مع قرارات نظام الملالي الذي قام فيها بإلزام شعبه بفتح الوحدات التجارية والأماكن العامة بأمر من كبار المسئوليين، في الوقت الذي التزم فيه المرشد الإيراني بإلغاء عدد من لقاءاته المباشرة خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان من بين الاجتماعات التي قام «خامنئي» بإلغائها الاجتماع السنوي مع الشعراء الناطقين بالفارسية من إيران والدول المجاورة، والذي كان يتزامن اليوم 14 رمضان من كل عام، إلى جامب إلغاء زياراته لمجمعات الإنتاج في البلاد.

فشل التباعد الاجتماعي
وفي الوقت الذي تعمد المرشد الإيراني حث العمال على مزيد من الإنتاج المطلوب وتحسين الإنتاجية والانفتاح على التحرك في ظل تفشي كورونا، لم يلزم هو نفسه بالخطة التي قادتها الحكومة بفتح الأنشطة الاقتصادية ولم يلتزمب العودة كذلك للحياة الطبيعة التي أقرها النظام والتي تشكل خطوة كبيرة على حياة شعبه، لفشل خطة التباعد الاجتماعي التي لم تلتزم بها المؤسسات الحكومية في إيران وسط غياب الإجراءات الاحترازية لوضع مسافة آمنة بين الموظفين.

وتتزامن تلك الخطوات مع تصاعد خطر تفشي فيورس كورونا في 15 دولة من أصل 31 محافظة إيرانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحمدين

كورونا يصيب المئات من عناصر الحرس الثوري الإرهابي .. والوضع في الأحواز يتفاقم 07 أيار 2020 02:59 م

a7b30a28-bedb-4161-afd9-b48b68016250

حكومة الكاظمي بين رفض الشارع والتأييد الدولي.. فهل تنجح فيما قطعته على نفسها من وعود؟ 07 أيار 2020 01:53 م

ab342cba-c168-47f6-94ca-69a40a2da275

الكاظمي.. رجل المخابرات ينجح في فك شفرة الحكومة لكنه يواجه تحديات جسام 07 أيار 2020 11:19 ص

الحمدين

بالسيطرة على الجامعات وشراء الأكاديميين .. مخطط الحمدين لغسل سمعته دوليا 07 أيار 2020 10:57 ص

a7b30a28-bedb-4161-afd9-b48b68016250

لجان قطر الإلكترونية .. كيف تستخدم الإخوان في بث أكاذيبها وسمومها لضرب الأوظان العربية ؟ 07 أيار 2020 10:48 ص

ترامب

ترامب يصر على تأديب إيران عسكريًا ويشّهر الفيتو في مواجهة الكونجرس 07 أيار 2020 03:19 ص

مطار بغداد الدولي

صواريخ الحشد الشعبي باتجاه مطار بغداد.. رسالة إيرانية قذرة في توقيت حساس 07 أيار 2020 02:48 ص

الكاظمي

مصطفى الكاظمي رئيسا لوزراء العراق.. بعد رصاص إيراني ومقتل 1000 متظاهر في الساحات 07 أيار 2020 01:25 ص

التعليقات