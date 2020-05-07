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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 01:45 م

البدء بتوزيع منحة الطوارىء غدا الجمعة

وزارة التخطيط

اعلنت وزارة التخطيط، ان فريق منحة التكافل الاجتماعي الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية انتهى من تدقيق ومقاطعة اسماء المتقدمين ، وتحديد الأسر  المستحقة وفقاً لشروط المنحة وتثبيتها بقاعدة البيانات.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان "الفريق استكمل آلية مبسطة جداً لإيصال المستحقات المالية للمستحقين عبر منافذ التوزيع التي اقرّها البنك المركزي والمنتشرة في عموم العراق، اذ سيتلقى المستحقون رسائل نصية عبر ارقام هواتفهم ، تتضمن تحديد مبلغ  الاستحقاق وأقرب منفذ لاستلام المبلغ ، وابتداءً من مساء يوم غد  الجمعة  وعبر وجبات موزعة على جميع المحافظات بهدف الحيلولة دون اي تجمعات للمواطنين المشمولين عند منافذ التوزيع.

ف.ا
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