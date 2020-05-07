البدء بتوزيع منحة الطوارىء غدا الجمعة



اعلنت وزارة التخطيط، ان فريق منحة التكافل الاجتماعي الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية انتهى من تدقيق ومقاطعة اسماء المتقدمين ، وتحديد الأسر المستحقة وفقاً لشروط المنحة وتثبيتها بقاعدة البيانات.



وذكرت الوزارة في بيان ، ان "الفريق استكمل آلية مبسطة جداً لإيصال المستحقات المالية للمستحقين عبر منافذ التوزيع التي اقرّها البنك المركزي والمنتشرة في عموم العراق، اذ سيتلقى المستحقون رسائل نصية عبر ارقام هواتفهم ، تتضمن تحديد مبلغ الاستحقاق وأقرب منفذ لاستلام المبلغ ، وابتداءً من مساء يوم غد الجمعة وعبر وجبات موزعة على جميع المحافظات بهدف الحيلولة دون اي تجمعات للمواطنين المشمولين عند منافذ التوزيع.



ف.ا