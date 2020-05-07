المرور العامة تنفي وجود حالات تلاعب واختلاس للمال العام في صلاح الدين





نفت مديرية المرور العامة، ، وجود حالات تلاعب واختلاس للمال العام في مرور صلاح الدين.



وقالت المديرية في بيان ، انه "لا صحة لوجود حالات اختلاس تجاوزت 170 مليون دينار في دائرة مرور صلاح الدين.



واضافت انه "لا يوجد اي عمل بخصوص الوصولات وفرض الجباية سوى فرض الغرامة منذ بدء الحظر ولغاية اليوم"، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات.



وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب واختلاس في مديرية مرور محافظة صلاح الدين، مبينة أنَّ المبالغ المختلسة تجاوزت 170 مليون دينار.



ف.ا