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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 01:35 م

نيويورك تايمز تكشف عن ابرز التحديات التي تواجه الكاظمي

مصطفى-الكاظمي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ، عن أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، مشيرة  الى أن الكاظمي رجل علماني وليبرالي ويتمتع بعلاقات قوية مع الأمريكيين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن "البرلمان العراقي اختار رئيس المخابرات السابق المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا جديدا للوزراء، مما أعطى للبلاد أول حكومة حقيقية لها منذ أكثر من خمسة أشهر في الوقت الذي تواجه فيه مجموعة من الأزمات التي يمكن أن تعطل نجاحها.

وأوضحت، أن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي صاحب الـ 53 عاما، يتمتع بعلاقات قوية مع الأمريكيين وسمعة البراغماتية، ويُعتبر مقبولاً لإيران، مشيرة الى أن "الكاظمي هو أول رئيس وزراء حقيقي للعراق منذ استقالة عادل عبد المهدي.

ولفت التقرير الأمريكي الى أن "الكاظمي قد وعد بالفعل باتباع نهج جديد للاضطرابات الاجتماعية، والاجتماع مع المتظاهرين والتشاور معهم بدلاً من دعم جهود الحكومة السابقة المتفرقة لسحقهم عسكريا وتجاهلهم بقية الوقت.

وأوضح، أن "الكاظمي على الرغم من أنه يواجه سلسلة من المشاكل، فإن وجوده على المسرح السياسي يشير إلى درجة من المرونة في النظام السياسي الذي بدا في طريق مسدود، كما أن قبضة الأحزاب السياسية الشيعية ذات الروابط الدينية قد تتراجع.

وأشار الى أن "الكاظمي، الذي كانت مشاركته السياسية أكثر علمانية، وأكثر انفتاحًا على المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين تبنى الكثير منهم مواقف معادية لإيران، يعتقد أنه على استعداد لحمايتهم من المليشيات المدعومة من إيران التي هاجمتهم وقتلتهم.

ف.ا
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