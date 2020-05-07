ماذا قال وزير الشباب والرياضة لعدنان درجال الذي حل محله ؟



بعث وزير الشباب والرياضة احمد رياض، رسالة الى النجم العراقي السابق عدنان درجال بمناسبة منحه الثقة وزيرا للشباب والرياضة.



وقال رياض في بيان صحفي : "بمشاعر تفيض اعتزازا وتقديرا وبـفكر يدرك قيمة العمل المشترك واهمية تضافر الجهود لادراك النجاح ودفع مسيرة العمل للمزيد من التقدم والارتقاء، يطيب لي في هذه الايام الرمضانية المباركة وما رافقها من اجواء سياسية ديمقراطية اتسمت بالشفافية، وعقب جملة من التغييرات التي كان الهدف المنشود منها الاصلاح، تشرفت بأن أكون خادما لشعبنا ضمن المنظومة القيادية في الدولة بكل ما مكنني الله وانعم علينا".



واضاف رياض: "الآن وقد تم التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة ، يطيب لي ان اتقدم بالتهنئة والدعوات الصادقة الى الأخ الكابتن عدنان درجال لتسنمه منصب وزير الشباب والرياضة ، راجيا له من الله الموفقية والسداد وتعاضد الاسرة الرياضية وشباب العراق عموما لاكمال مسيرة طويلة تتابع عليها الأخوة من الوزراء الذين سبقوني والتي ارجو فيها أمام الله وشعبنا ان اكون قد وفقت بكل ما استطعت اليه سبيلا، وسأبقى بعونه تعالى ابنا بارا للوسط الرياضي في عراقنا الحبيب ولن ادخر جهدا في سبيله".