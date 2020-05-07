عالمة آثار عراقية تنضم لعضوية صرح ثقافي امريكي عمره اكثر من 200 عام



اعلنت الاكاديمية الاميركية للفنون والعلوم أسماء الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم لعضويتها لسنة 2020 وبينهم العراقية الدكتورة زينب البحراني، أستاذة تاريخ الفن والآثار في جامعة كولومبيا.



وعبّرت العالمة العراقية عن سعادتها بانضمامها إلى صرح ثقافي عمره 220 عاماً، وقالت :" ان الخبر كان مفاجأة سعيدة".



وُلدت زينب البحراني في بغداد عام 1962 ودرست تاريخ الفن في معهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك، حيث حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في برنامج مشترك للفنون والآثار القديمة في الشرق الأدنى واليونان.



وهي حالياً استاذة كرسي "اديث بورادا" لتاريخ الفن وعلم الآثار في جامعة كولومبيا، وسبق لها التدريس في جامعة فيينا ، وجامعة ولاية نيويورك، كما شغلت امانة قسم آثار الشرق الأدنى للفنون في متحف متروبوليتان في نيويورك بين 1989 - 1992. وللباحثة عدة كتب ومجلدات مهمة والعشرات من الأبحاث والمقالات في مجال تخصصها، وكوفئت بالعديد من الزمالات والتكريمات والجوائز العالمية.