بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 أيار 2020
آخر الأخبار
مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي البدء بتوزيع منحة الطوارىء غدا الجمعة مقتل واصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل المرور العامة تنفي وجود حالات تلاعب واختلاس للمال العام في صلاح الدين نجدة بغداد تلقي القبض على 159 مخالفاً لتعليمات حظر التجوال في العاصمة نيويورك تايمز تكشف عن ابرز التحديات التي تواجه الكاظمي نيجيرفان بارزاني مهنئاً الكاظمي: نأمل بإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 07 أيار 2020 11:45 ص

عالمة آثار عراقية تنضم لعضوية صرح ثقافي امريكي عمره اكثر من 200 عام

الكاديمية
عالمة آثار عراقية تنضم لعضوية صرح ثقافي امريكي عمره اكثر من 200 عام

اعلنت الاكاديمية الاميركية للفنون والعلوم أسماء الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم لعضويتها لسنة 2020 وبينهم العراقية الدكتورة زينب البحراني، أستاذة تاريخ الفن والآثار في جامعة كولومبيا.

وعبّرت العالمة العراقية عن سعادتها بانضمامها إلى صرح ثقافي عمره 220 عاماً، وقالت :" ان الخبر كان مفاجأة سعيدة".

وُلدت زينب البحراني في بغداد عام 1962 ودرست تاريخ الفن في معهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك، حيث حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في برنامج مشترك للفنون والآثار القديمة في الشرق الأدنى واليونان.

وهي حالياً استاذة كرسي "اديث بورادا" لتاريخ الفن وعلم الآثار في جامعة كولومبيا، وسبق لها التدريس في جامعة فيينا ، وجامعة ولاية نيويورك، كما شغلت امانة قسم آثار الشرق الأدنى للفنون في متحف متروبوليتان في نيويورك بين 1989 - 1992. وللباحثة عدة كتب ومجلدات مهمة والعشرات من الأبحاث والمقالات في مجال تخصصها، وكوفئت بالعديد من الزمالات والتكريمات والجوائز العالمية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مسعود بارزاني

مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات 07 أيار 2020 01:57 م

مفوضية حقوق الانسان

حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة 07 أيار 2020 01:53 م

عبد الأمير نجم المياحي

نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل 07 أيار 2020 01:50 م

جبهة الانقاذ

جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي 07 أيار 2020 01:49 م

مصطفى-الكاظمي

نيويورك تايمز تكشف عن ابرز التحديات التي تواجه الكاظمي 07 أيار 2020 01:35 م

نيجيرفان بارزاني

نيجيرفان بارزاني مهنئاً الكاظمي: نأمل بإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان 07 أيار 2020 01:31 م

احمد رياض

ماذا قال وزير الشباب والرياضة لعدنان درجال الذي حل محله ؟ 07 أيار 2020 11:46 ص

الحدود

رغم الازمة المالية والوباء .. صادرات ايرانية للعراق بحدود 9 مليارات دولار 07 أيار 2020 11:37 ص

التعليقات