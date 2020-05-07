رغم الازمة المالية والوباء .. صادرات ايرانية للعراق بحدود 9 مليارات دولار



أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، أن صادرات السلع للعراق في السنة المالية المنتهية 19 آذار2020، سجلت أكثر من 25 مليونا و686 الف طن بقيمة 8.99 مليار دولار.



وقال المتحدث باسم المصلحة روح الله لطيفي في تصريح صحفي :" ان اقليم كردستان إستورد في تلك الفترة، 8 ملايين و103 آلاف طن من السلع بقيمة 3.786 مليار دولار مستحوذا بالترتيب على 42 بالمئة و31 بالمئة من قيمة وحجم الصادرات للعراق".



واضاف لطيفي:" بالرغم من انغلاق غالبية المعابر الحدودية مع العراق في ظروف تفشي فيروس كورونا، غير أن المعابر الرئيسة مع إقليم كردستان بقيت مفتوحة ".



واكد تصدير اكثر من 870 الف طن من السلع بقيمة 259 مليون دولار عبر المنافذ المشتركة مع ا للعراق في الفترة من 20 مارس/آذار – 19 ابريل/نيسان 2020".