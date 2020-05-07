بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 أيار 2020
آخر الأخبار
مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي البدء بتوزيع منحة الطوارىء غدا الجمعة مقتل واصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل المرور العامة تنفي وجود حالات تلاعب واختلاس للمال العام في صلاح الدين نجدة بغداد تلقي القبض على 159 مخالفاً لتعليمات حظر التجوال في العاصمة نيويورك تايمز تكشف عن ابرز التحديات التي تواجه الكاظمي نيجيرفان بارزاني مهنئاً الكاظمي: نأمل بإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 07 أيار 2020 11:37 ص

رغم الازمة المالية والوباء .. صادرات ايرانية للعراق بحدود 9 مليارات دولار

الحدود
رغم الازمة المالية والوباء .. صادرات ايرانية للعراق بحدود 9 مليارات دولار

أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، أن صادرات السلع للعراق في السنة المالية المنتهية 19 آذار2020، سجلت أكثر من 25 مليونا و686 الف طن بقيمة 8.99 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم المصلحة  روح الله لطيفي في تصريح صحفي :" ان اقليم كردستان إستورد في تلك الفترة، 8 ملايين و103 آلاف طن من السلع بقيمة 3.786 مليار دولار مستحوذا بالترتيب على 42 بالمئة و31 بالمئة من قيمة وحجم الصادرات للعراق".

واضاف لطيفي:" بالرغم  من انغلاق غالبية المعابر الحدودية مع العراق في ظروف تفشي فيروس كورونا، غير أن المعابر الرئيسة مع إقليم كردستان بقيت مفتوحة ".

واكد تصدير اكثر من 870 الف طن من السلع بقيمة 259 مليون دولار عبر المنافذ المشتركة مع ا للعراق في الفترة من  20 مارس/آذار – 19 ابريل/نيسان 2020".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مسعود بارزاني

مرحبا بالكاظمي .. مسعود بارزاني : نتمنى تعزيز العلاقات وازالة العقبات 07 أيار 2020 01:57 م

مفوضية حقوق الانسان

حقوق الانسان : على رئيس الوزراء الجديد اعادة ثقة المواطن بالحكومة 07 أيار 2020 01:53 م

عبد الأمير نجم المياحي

نائب عن البصرة : وزير النفط سيكون من اختيار نواب المحافظة .. بعيدا عن الكتل 07 أيار 2020 01:50 م

جبهة الانقاذ

جبهة النجيفي للكاظمي : اساس منح الثقة ترجمتها الى فعل حقيقي 07 أيار 2020 01:49 م

مصطفى-الكاظمي

نيويورك تايمز تكشف عن ابرز التحديات التي تواجه الكاظمي 07 أيار 2020 01:35 م

نيجيرفان بارزاني

نيجيرفان بارزاني مهنئاً الكاظمي: نأمل بإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان 07 أيار 2020 01:31 م

احمد رياض

ماذا قال وزير الشباب والرياضة لعدنان درجال الذي حل محله ؟ 07 أيار 2020 11:46 ص

الكاديمية

عالمة آثار عراقية تنضم لعضوية صرح ثقافي امريكي عمره اكثر من 200 عام 07 أيار 2020 11:45 ص

التعليقات