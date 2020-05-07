صادقون : المحكمة الاتحادية سريعة مع طلبات رئيس الجمهورية و"سلحفاة" مع غيره!!



انتقدت كتلة "صادقون" النيابية المحكمة الاتحادية ، واتهمتها بانها :"متأثرة باملاءات العملية السياسية ".



وقال عدنان فيحان رئيس الكتلة في تصريح متلفز :" رفعنا دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح لتجاوزه الدستور، وما زلنا ننتظر رأي المحكمة الاتحادية بذلك" ، مبينا :" ان المحكمة الاتحادية سريعة مع طلبات رئيس الجمهورية و "سلحفاة" مع غيره".



واضاف:" ان المحكمة الاتحادية متأثرة بظروف العملية السياسية واملاءاتها، و تفسيرها للكتلة الاكبر يضر بالشيعة كثيرا ".



واشار فيحان الى :" ان تحالف الفتح اخبر المكلف السابق بتشكيل الحكومة الجديدة عدنان الزرفي بان لايدفع ثمن خطأ رئيس الجمهورية ، بقبول التكليف".

