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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 07 أيار 2020 11:30 ص

آلا طالباني : تشكيلة الكاظمي تضم قياديين في احزاب معروفة

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آلا طالباني : تشكيلة الكاظمي تضم قياديين في احزاب معروفة


اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، ان  حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضمت وزراء غير مستقلين وينتمون الى المكاتب القيادية لاحزاب سياسية معروفة.

وقالت طالباني في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الوطني الكرستاني دعم حكومة الكاظمي ، و كنا نتمنى ان يكون هناك معيار واحد لاختيار كل الوزراء، لكن ما شهدناه هو وجود اسماء غير مستقلة ".

واضافت :" ان بعض الوزراء ينتمون الى المكاتب القيادية لاحزاب سياسية معروفة ".

وكان مجلس النواب صوت، فجر اليوم الخميس، على 15 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما رفض تمرير خمسة آخرين واجل التصويت على وزيري النفط والخارجية.
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