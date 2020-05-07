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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 07 أيار 2020 11:24 ص

البعيجي يتساءل : لو كانت رواتب المتقاعدين منحة لاقليم كردستان.. هل تأخرت يوما واحدا ؟!

البعيجي
البعيجي يتساءل : لو كانت رواتب المتقاعدين منحة لاقليم كردستان.. هل تأخرت يوما واحدا ؟!

ابدى النائب منصور البعيجي، استغرابه من  تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الى الان بالرغم من التصريحات "الرنانة" التي اطلقتها الحكومة والجهات المعنية بان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة طيلة العام الحالي.

وقال البعيجي في بيان صحفي :" ان تأخر صرف رواتب المتقاعدين هو امر مرفوض ، وعلى وزير المالية اطلاقها فورا ، لان تأخير اطلاقها هو ظلم واجحاف كبير بحق شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي خدمت  البلد فترة طويلة ".

واضاف :" ان من واجب الحكومة تقديم الرعاية الخاصة للمتقاعدين ، لا ان يتم تاخير صرف او ستقطاع جزء من رواتبهم التقاعدية" .

واشار البعيجي  الى :" ان اغلب المتقاعدين ، بعد انتهاء خدمتهم ،  يعانون من امراض مزمنة وبحاجة الى ، علاج الامر الذي يتطلب الاسراع بصرف رواتبهم التي هي استحقاقهم الطبيعي وليست منه من اية جهة كانت،  لذلك يجب الاسراع بصرفها "، متسائلا :" لو كانت رواتب المتقاعدين منحة لاقليم كردستان .. هل تأخرت يوما واحدا " ؟!
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