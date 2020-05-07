تقرير أممي: الدول "الأكثر فقرا" تحتاج إلى 6.7 مليار دولار لمواجهة كورونا

أصدرت الأمم المتحدة، الخميس، نداء لجمع 6.7 مليار دولار لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.

ودعا مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتجنب أكثر الآثار المزعزعة للاستقرار لجائحة كورونا.

ووجه نداء لجمع 6.7 مليار دولار أمريكي وإعلان خطة عالمية محدّثة لمكافحة فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.

وقال لوكوك، في بيان، إن فيروس كورونا وصل إلى جميع دول العالم، وإنه ليس من المتوقع الوصول إلى ذروة المرض في الدول الأكثر فقرا إلا خلال الأشهر الـ3 إلى الـ6 المقبلة.

وبدأت هناك بالفعل مؤشرات على تراجع الدخول واختفاء الوظائف وانخفاض إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار، كما بدأ الأطفال في خسارة اللقاحات والوجبات.

وأضاف: "جائحة كورونا تؤلمنا جميعا. لكن الآثار الأكثر تدميرا وزعزعة للاستقرار سوف تكون في الدول الأكثر فقرا".

وتابع: "إذا ما لم نتخذ إجراء الآن، فعلينا أن نكون مستعدين لارتفاع كبير في الصراعات والجوع والفقر، وسنتعامل مع الآثار غير المباشرة لسنوات كثيرة مقبلة. وهذا سيكون أكثر إيلاما وأكثر تكلفة للجميع".

وتسبب كورونا في وفاة 260 ألفا و546 شخصا وإصابة أكثر من 3 ملايين و710 آلاف و240 إصابة في 195 دولة ومنطقة حتى أمس الأربعاء.