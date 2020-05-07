رئيس الاقليم لرئيس الوزراء الجديد : نأمل بتحقيق مطالب الاكراد الدستورية





هنأ رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس مجلس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، معبرا عن امله بتحقيق المطالب الدستورية للاقليم.



وقال بارزاني في تغريده له على تويتر: "اهنئ السيد مصطفى الكاظمي على نيل كابينته الحكومية الثقة، راجياً له النجاح".



واضاف: "آمل ان تتمكن حكومته من اعادة الامن والاستقرار والخدمات والتطور للبلد والحقوق والمطالب المشروعة لشعب العراق والحقوق الدستورية لاقليم كردستان".



وصوت البرلمان في جلسته فجر اليوم الخميس، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتمرير 15 وزيراً وتأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط ورفض مرشحي وزارات التجارة والزراعة والثقافة والعدل والهجرة والمهجرين.