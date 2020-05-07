بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 11:00 ص

ضربة موجعة لإيران .. مقتل قائد القوات الخاصة لمليشيات الحوثي بمأرب

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تلقت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن ضربة جديدة، عقب مقتل قائد القوات الخاصة فيها اللواء محمد الحمران، المقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
مصادر ميدانية قالت ، إن ما يسمى قائد القوات الخاصة في المليشيات الحوثية اللواء محمد الحمران قتل في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في معارك بمديرية صرواح بمأرب.
من جانبها اعترفت المليشيات الانقلابية بمقتل الحمران، عبر وسائل إعلام تابعة لها، ذكرت أنه سيتم تشييعه عصر اليوم الخميس، في صنعاء.
ويعد الحمران من أبرز القيادات المقربة من زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، حيث ينحدر من ذات منطقته، فضلا عن أنه يرتبط بعلاقة مصاهرة معه.
ووفق ما أكدته مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، خضع الحمران لعدة دورات عسكرية في إيران، قبل 10 سنوات.
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