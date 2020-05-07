تربية كردستان تكشف فسادا بأكثر من مليار دينار في دهوك





اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كردستان، حصول حالات فساد في اجور المحاضرات في محافظة دهوك، مشيرا الى اعتقال شخص على خلفية الموضوع.



وقال وزير التربية بحكومة الاقليم آلان حمه سعيد ان حالات فساد وقعت في اجور القاء المحاضرات في حدود تربية محافظة دهوك، كاشفا عن حصول فساد بمبلغ مليار وثمان وتسعين مليون دينار خلال شهر واحد فقط في تربية المحافظة.



واضاف حمه سعيد ان القضية الان بيد المحكمة وتم اعتقال شخص على ارتباط بالموضوع، مبينا ان التحقيق جار مع عدد اخر من الاشخاص.



ولفت الى عمليات متابعة وتحقيق بشأن الموضوع في مديريات التربية الاخرى ايضا.