اعلنت عمليات بغداد القبض على ٣٨٣٠٠ مخالف للحظر الوقائي في بغداد. وقالت في بيان انه تم ، منذ ١٧ آذار ولغاية ٦ آيار القبض على ٣٨٣٠٠ مخالفا للحظر الوقائي بسبب كورونا وحجز ٢٤٢٨ عجلة ودراجة نارية وفرض ٩٣٣٦١ غرامة،. Copy أخبار متعلقة القبض على اكثر من 37 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي في بغداد القبض على اكثر من ٣٦٧٠٠ مخالف لحظر التجوال الوقائي منذ العمل به في بغداد القبض على اكثر من 31 الف مخالف للحظر الوقائي في بغداد القبض على اكثر من ٢٨ الف مخالف للحظر الوقائي في بغداد منذ العمل به القبض على ١٨٣٧٥ مخالفاً للحظر الوقائي في بغداد القبض على أكثر من ٢٠ ألف مخالف للحظر الوقائي في بغداد