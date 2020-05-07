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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 07 أيار 2020 10:17 ص

القبض على ٣٨٣٠٠ مخالف للحظر الوقائي في بغداد

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القبض على ٣٨٣٠٠ مخالف للحظر الوقائي في بغداد


اعلنت عمليات بغداد القبض على ٣٨٣٠٠ مخالف للحظر الوقائي في بغداد.


وقالت في بيان انه تم ، منذ ١٧ آذار ولغاية ٦ آيار  القبض على ٣٨٣٠٠ مخالفا  للحظر الوقائي بسبب كورونا  وحجز  ٢٤٢٨ عجلة ودراجة نارية  وفرض ٩٣٣٦١ غرامة،.
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