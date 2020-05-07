



اعلنت عمليات بغداد القبض على ٣٨٣٠٠ مخالف للحظر الوقائي في بغداد.





وقالت في بيان انه تم ، منذ ١٧ آذار ولغاية ٦ آيار القبض على ٣٨٣٠٠ مخالفا للحظر الوقائي بسبب كورونا وحجز ٢٤٢٨ عجلة ودراجة نارية وفرض ٩٣٣٦١ غرامة،.