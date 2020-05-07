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الخميس, 07 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 07 أيار 2020 10:13 ص

بلاسخارت ترحب بمنح البرلمان الثقة للكاظمي وتحثّه على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية

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بلاسخارت ترحب بمنح البرلمان الثقة للكاظمي وتحثّه على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية




رحبت بعثة  الأمم المتحدة في العراق،  بمنح الثقة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حاثة اياه  على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية للتصدي سريعاً للتحديات المتزايدة.

وذكرت  البعثة  في بيان:" ان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت رحبت  بمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأغلبية كابينته الوزارية، وتحثّ على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة الجديدة التحركُ سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة".

وقالت بلاسخارت:" ان الحكومة تواجه معركةً شاقّةً وليس هناك وقتٌ يُدّخر. وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط أولويةً قصوى. ولكن يجب التصدي للتحديات الأُخرى التي طال أمدها دون تأخير، وهي تشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، فضلاً عن العدالة والمساءلة".

وأكدت مجدداً "مواصلة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات".

وأضافت:" ان على الحكومة العراقية الجديدة المُضيّ قُدُماً لإحداث تغييرٍ ملموس. فالتحديات كثيرةٌ، وكذلك هي الفُرص. والأمم المتحدة مستعدةٌ للمساعدة في تحديد الفُرص والتصدي للتحديات، والعمل بالشراكة مع العراقيين لبناء مستقبلٍ مزدهرٍ ومستقرٍ لبلدهم".
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